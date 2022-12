Isozaki | un archistar fra Oriente e Occidente - Magazine - quotidiano net

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Morto a 91 anni il progettista che modernizzò il Giappone e si aprì alla classicità. In Italia "il Dritto" di Milano e la contestata Loggia per gli ...

Morto a 91 anni il progettista che modernizzò il Giappone e si aprì alla classicità. In Italia "il Dritto" di Milano e la contestata Loggia per gli ...È morto l'architetto giapponese Arata Isozaki, autore di più di cento edifici in Giappone, America e Europa, all'età di 91 anni. Nel 2019 aveva ricevuto il prestigioso Premio Pritzker. Progettò l'infrastruttura che avrebbe dovuto connettere centro e Bolognina. Noto come 'l'imperatore dell'architettura giapponese', a Milano Isozaki progettò insieme ad altri uno dei grattacieli di Citylife.