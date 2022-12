Interessi attivi sul conto corrente | esistono Banche che li offrono?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Se da un lato sono stati diversi i correntisti che hanno scelto di non avere più un, a causa di costi sempre più alti, prediligendo le cartecon IBAN per la gestione dei propri risparmi, dall’altro diversi clienti si sono clienti se oggi ci siano ancorasul proprio. Intanto si può dire che attivare untradizionale potrebbe comportare ancora costi elevati, ma che la soluzione non necessariamente corrisponde a rinunciare a possedere un. Basterebbe infatti attivare unonline per risparmiare. Per quanto riguarda la possibilità di riceveresul ...