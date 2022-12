Internazionale

In Italia parlare di patrimoniale è tabù.però la paghiamo tutti gli anni e neanche poco. In sordina, un po' alla volta, in maniera ... introdotta2012 col decreto "Salva Italia" colpisce ...... sia il ministro della Salute, Orazio Schillaci,corso di un'informativa in Senato, hanno ... AL MOMENTO NESSUNA NUOVA VARIANTE, il ministro Schillaci ha riferito che "i dati preliminari ... Intanto nel mondo Le restrizioni ai viaggiatori cinesi, Aung San Suu Kyi condannata ad altri sette anni di carcere, aumentano le uccisioni dei giornalisti, la morte di Pelé e di Vivienne Westwood. Leggi ...Le violenze di Capodanno in piazza Duomo, la morte della piccola Diana, lo scudetto del Milan, la sparatoria ad Assago, l'evasione dal Beccaria: mese per mese, il riassunto di quanto è successo a Mila ...