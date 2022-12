Insulta i poliziotti perché lo fermano alla guida senza patente | denunciato rapper Rondo da Sosa

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilmilanesedaè statoper resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in seguito a un controllo di polizia avvenuto in via Gignese, a due passi da piazzale Lotto, nel capoluogo lombardo. All’una di notte dello scorso 29 dicembre una volante ha effettuato un controllo sulla sua auto, ma il cantante 20enne, che viaggiava insieme a un cittadino tunisino di 21 anni, ha reagito male. “Sbirri di m., voi non mi controllate”, avrebbe detto. All’anagrafe Mattia Barbieri, cresciuto nella zona di San Siro e leader del collettivo Seven Zoo,daha anche provato a colpire uno degli agenti, ma è stato subito immobilizzato. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, lo stesso per il passeggero tunisino.va una Mercedes a lui intestata, ...

