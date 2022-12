Infrastrutture - Il Cipess stanzia 4 | 5 miliardi per gli investimenti dell' Anas

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'ha ottenuto dal(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) il via libera per l'accesso ai fondi per 4,55di euro previsti dalla legge di Bilancio 2022. Dueper le nuove opere. I fondi saranno utilizzati, per circa il 40%, alla manutenzione programmataa rete stradale, mentre 174 milioni saranno destinati alla manutenzione predittiva di ponti e viadotti. Oltre 2, poi, saranno impiegati nelle nuove opere, con 21 grandi cantieri pronti a partire, legati al Contratto di programma 2016-2020, e altri 29 progetti in avanzato stato di progettazione da appaltare nel corso del 2023.