In obitorio per riconoscere il figlio morto | la mamma alza il lenzuolo e accade l’impensabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una storia terribile che arriva da Milano. Una storia, quella di due ragazzi, che cercavano un futuro migliore. È successa lo scorso novembre e la ferita non si è ancora rimarginata. Sì perché Francesco Mazzacane aveva deciso di lasciare Torre del Greco, in Campania, per la città. Una fuga dalla propria terra, triste storia di un Paese che non riesce a dare lavoro a tutti i suoi figli, come ce ne sono tante. I primi mesi sono difficili: tante ore di lavoro, pochi soldi e prezzi degli affitti alle stelle. Francesco, 24 anni, è felice. Ne parla con il suo amico del cuore, Pietro Caputo, lo convince e presto anche lui salta su un treno versi Milano. Si trasferiscono a Linate, non distante dall’aeroporto e una notte come tante succede la tragedia. Dalla caldaia che serviva a riscaldare la camera dove alloggiavano, per un malfunzionamento, è fuoriuscito del monossido di carbonio in dosi ...