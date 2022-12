In Brasile tre giorni di lutto nazionale per la morte di Pelé

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ROMA - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato trediper ladi. Lo ha ufficializzato con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: "Viene decretato ilufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo ladi Edson Arantes do Nascimento", si legge. La leggenda del calcio, si è spenta ieri a 82 anni.

Per la morte del leggendario campione il presidente Jair Bolsonaro ha proclamatogiorni di ... martedì 3 gennaio , a Santos , la città del sud est deldove Pelé giocò per quasi tutta la sua ...