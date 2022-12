Ilary Blasi vola a Dubai ma Totti non è da meno | destinazione da sogno con la sua Noemi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Se in questi giorni si è parlato del bellissimo viaggio adi, ecco che cattura nuovamente l'attenzione il suo ex marito con la nuova compagna. Da quando hanno annunciato la separazione,ha sempre avuto pronto il passaporto per scappare forse dai continui rumors. Adi 24 ore dall'annuncio, insieme ai figli è 'scappata' in Tanzania: l'estate è continuata poi sulle sul litorale laziale, sulle Dolomiti e anche a casa dei parenti. L'ottavo Re di Roma, invece, è sempre rimasto nella capitale in cerca della sua nuova casa. Il suo nuovo nido d'amore in cui attualmente vive con la compagnaBocchi, è stato reso noto dalla stessa quando in occasione delle feste ha mostrato su Instagram gli addobbi natalizi. Un bellissimo attico con arredi moderni, pieni di ...