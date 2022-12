Ilaria D’Amico | lacrime in diretta tv | “Manterrò le promesse che ti ho fatto”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) . La conduttrice non si trattiene ripensando al passato Leintv non sono insolite, ma da una comese le aspetterebbero in pochi. Eppure è successo registrando la puntata de La Confessione di Peter Gomez che sarà trasmessa L'articolo proviene da Inews24.it.

ilmattino.it

Una intervista emozionante quella alla giornalista e conduttriceospite di Peter Gomez nella puntata de 'La Confessione' che andrà in onda il 30 dicembre alle 22:45 sul Nove. Tra i tanti temi toccati in puntata: la carriera, con i 24 anni trascorsi ...Momento difficile per la giornalista e conduttrice. La compagna di Gigi Buffon non riuscita a trattenere le lacrime. A La confessione , il programma di Peter Gomez in onda su Novenon riuscita a non ... Ilaria D'amico in lacrime ricordando la sorella Catia scomparsa: «Parliamo spesso»