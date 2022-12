LA NAZIONE

La notte di Natale ha ricevuto undavvero inaspettato: un cliente le ha lasciato una mancia ... La cameriera ha parlatocirca 45 minuti con il suo benefattore senza sapere che la sua missione ...La società 'Progetti del cuore' consegnerà all'Arciconfraternita un Fiat Doblòil trasporto solidale a servizio del ... Il regalo per la Misericordia di Fucecchio: un nuovo mezzo per i trasporti sociali Disavventura in aereo per Tony Sperandeo. L'attore palermitano ha raccontato di essere stato costretto ad abbandonare il volo che da Milano avrebbe dovuto riportarlo in Sicilia ...Un regalo di Natale per i bambini meno fortunati. Una pioggia di peluche sono stati lanciati, come da tradizione, dai tifosi del Betis prima della ...