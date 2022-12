Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 30 dicembre 2022 | Irene smascherata

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le bugie diCipriani hanno le ore contate al, come rivelano ledi venerdì 30. La ragazza, di recente, si è invaghita di Michele, un artista giunto in galleria per una performance creativa insieme ad un altro collega, ed ha organizzato un'uscita a quattro con Maria. Questa iniziativa, però, non è affatto piaciuta a Vito e ad Alfredo, che, assaliti dalla gelosia, non hanno apprezzato il comportamentodue ragazze. Lamantia, in particolare, si è sfogato con Armando, che ha cercato di rassicurarlo e fargli capire che la Puglisi di sicuro non voleva fargli un torto. Dal canto suo,farà credere ad Alfredo di essersi fidanzata con Michele e spiegherà alle sue amiche e ...