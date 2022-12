Il Paese si prepari Covid | la frase dal Palazzo | ecco cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilè tornato d'attualità. Soprattutto dopo i casi di contagio riscontrati negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa negli ultimi giorni con gli arrivi di passeggeri dalla Cina. Come ha fatto sapere l'assessore alla Sanità Guido Bertolaso di fatto un passeggero su due è risultato contagiato. Il ministero della Salute si è mosso in modo tempestivo e ha predisposto immediatamente l'obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina e l'obbligo del tampone d'uscita per i passeggeri positivi dopo la quarantena. Il premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno ha fatto sapere che di fatto dai primi risultati riscontrati sui tamponi di Fiumicino e Malpensa, la variante rintracciata è quella di Omicron. Una variante che conosciamo bene dato che è alla radice dei contagi in Italia per buona parte del 2022. Ma la situazione su questo fronte potrebbe essere in ...