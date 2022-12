Il Natale di Lulù Selassié è bollente | la foto che ha sconvolto i fan

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 dicembre 2022)ancora alla ribalta social: l’ex gieffina si è messa in posa per ilscatenando le fantasie dei suoi tantissimi ammiratori. Ormai lo abbiamo capito:mira a diventare la regina di Instagram. Principessa già ci è grazie alla discendenza regale in Etiopia, la ventiquattrenne però non sembra accontentarsi: ecco come ha lasciato senza fiato i suoi followers online. Sembrano passati pochi giorni dallo scorso marzo, quandosi è giocata la finale del Grande Fratello Vip con la sorella, Jessica, che ha poi avuto la meglio. La seconda delle tre sorelle principesse etiopi, però, era uscita dalla casa di Cinecittà avendo trovato l’amore. InstagramLa storia d’amore con l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo aveva infatti incollato al televisore mezza Italia, salvo poi finire in malo modo ...