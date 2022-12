Il mondo ricorda il grande Pele' | in Brasile 3 giorni di lutto

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato trediper la morte di', in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 'Viene decretato ilufficiale in tutto il ...

Agenzia askanews

Il mondo del calcio piange Pelè: sui social la federazione brasiliana lo ricorda come 'eterno', con il simbolo dell'infinito. 'Attraverso il calcio, ha portato il nome del Brasile nel mondo. Ha trasformato il calcio in arte e gioia'. Cosi' il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, su Twitter ricorda Pele'. 'Che Dio benedica la sua anima'. Il mondo ricorda il grande Pelè, in Brasile 3 giorni di lutto. Anche Cafu ha ricordato Pelè, leggenda brasiliana scomparsa all'età di 82 anni. Il terzino rossonero ha pubblicato due foto sul proprio profilo Instagram, aggiungendo un lungo messaggio in didascalia.