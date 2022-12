Il miglior al mondo della pallanuoto è Di Fulvio | l’azzurro vince il Total Player Award

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il pallanuotista pescarese e figlio d’arte Francesco Disempre più super star: il 29enne nazionale e attaccantePro Recco è stato elettogiocatore delnel 2022, in un sondaggio effettuato fra più di 50 allenatori, fra i capitani delle squadre e giornalisti specializzati, oltre a 8 mila voti degli sportivi nell’ambitospecialeWaterpoloche, nato nel 2017, è diventato il riconoscimento più prestigioso e ambito che un singolo atleta dipossa ricevere. (Ansa). (foto@DeepBlueMedia-Staccioli) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...

Sky Tg24

...la cultura pop riportando 'Running Up That Hill' di Kate Bush nelle classifiche di tutto il. ... e da allora è stata vista per oltre 1 miliardo di ore, consolidandosi come ilshow dell'...Nello stesso anno gli fu conferita la medaglia Eberhard - Wächter come"Esordiente della ... Queste prime apparizioni gli hanno permesso di ottenere scritture in tutto ilper l'... La cucina italiana è la migliore del mondo. Tra le prime 10 anche gli Usa: la classifica Il 2022 sta per finire e, come al solito, è arrivato il momento di conoscere quali sono state le migliori serie TV di quest'anno.Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa cinque droni kamikaze di fabbricazione iraniana sulla città di Kiev ed i sistemi di difesa aerea ucraini hanno abbattuto tutti i bersagli: lo ha reso noto ...