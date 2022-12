Il Liverpool ha detto di aver firmato “un diamante” mentre cerca di seguire la picchiata di Gakpo con un’offerta di 20 milioni di euro

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilha“un” nella forma del nazionale olandese Cody, secondo l’allenatore dell’AZ Alkmaar Pascal Jansen. I Reds hanno confermato mercoledì diconcluso un accordo portaread Anfield dal PSV Eindhoven, a condizione che gli venga concesso un permesso di lavoro.è stato in forma sensazionale per il PSV nelle ultime due stagioni e il 23enne ha iniziato questa stagione in Eredivisie con nove gol e 12 assist in 14 partite. La sua brillante forma è continuata nella Coppa del Mondo, doveha segnato tre gol nelle sue cinque presenze al torneo in Qatar. E Jansen, che conoscedai tempi in cui lavorava nei Paesi Bassi, pensa che il ...