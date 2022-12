Il domatore Ivan Orfei aggredito da una tigre | migliorano le condizioni

La Repubblica

...le condizioni diOrfei, 31 anni, aggredito e ferito ieri sera da una tigre, durante lo spettacolo all'interno del circo di famiglia in sosta a Surbo, in provincia di Lecce . Ilè ...commentaOrfei , ildi 31 anni azzannato e ferito da una tigre durante uno spettacolo organizzato dal circo 'Amedeo Orfei' a Surbo, in provincia di Lecce, dal letto d'ospedale dice - come riporta ... Lecce, tigre aggredisce il suo domatore al circo Amedeo Orfei durante lo spettacolo Ivan Orfei, il domatore di 31 anni azzannato e ferito da una tigre durante uno spettacolo organizzato dal circo "Amedeo Orfei" a Surbo, in provincia di Lecce, dal letto d'ospedale dice – come riporta ...LECCE - 'Il nostro è un mondo fatto di grande amore per gli animali, così come lo stesso Ivan dimostra al pubblico nei suoi spettacoli. Le tigri ...