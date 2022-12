Il Dna | la catena del freddo | l’accusa di Bossetti | perché si indaga sulla pm del caso di Yara Gambirasio

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’indaginepubblica ministera Letizia Ruggeri per la “sparizione” dei test del Dna deldiè un «atto dovuto». Il giudice delle indagini preliminari di Venezia Alberto Scaramuzza chiede così di effettuare una «compiuta valutazione» della posizione della pm in relazione alle contestazioni contenute nell’esposto della difesa di Massimo. Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno presentato una denuncia-querela che riguarda la prova regina del processo sull’omicidio della 13enne di Brembate di Sopra. Per loro Ruggeri non avrebbe garantito la corretta conservazione dei campioni rinvenuti sul cadavere della ragazzina. Nel momento dello spostamento dal frigorifero dell’ospedale San Raffaele di Milano all’ufficio Corpi del reato di Bergamo. Depistaggio e frode ...