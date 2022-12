Il dl Rave diventa legge | alla Camera 183 sì e 116 contrari

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Con 183 voti favorevoli, 116e 1 astenuto laha dato oggi il via libera definitivo al cosiddetto "decreto", con norme che riformano anche l'ergastolo ostativo e gli obblighi vaccinali. Il testo approvato a Palazzo Madama non ha subito modifiche rispetto a quello uscito da Montecitorio. Sul dibattito è stata posta la "tagliola" dal presidente dellaLorenzo Fontana. D'altronde, soltanto la cosiddetta ghigliottina, che solo il presidente dellapuò autorizzarla, ha potuto porre fineseduta fiume in corso ormai da mercoledì sera. Ghigliottina inevitabile, peraltro, dal momento che oggi alle 24 il provvedimento urgente dovrà essere convertito o decadrà.

Tiscali Notizie

