Il decreto rave è legge tra le proteste della minoranza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - L'AulaCamera ha approvato in via definitiva il. I voti a favore sono 183, i contrari 116 e 1 astenuto. Il. Pochi secondi prima del voto, quando il presidente Fontana ha spiegato i motivi del ricorso alla 'ghigliottina', le opposizioni hanno rumorosamente protestato. Ogni deputato del Pd ha mostrato in Aula il testoCostituzione, una protesta simbolica contro le misure contenute nel provvedimento. L'esito del voto, con il via libera definitivo del, è stato invece accolto da un applausomaggioranza. Sono circa una cinquantina le assenze (tra cui anche quelle giustificate) tra i banchi delle forze che sostengono il governo. Prima del voto, il presidenteCamera Lorenzo ...

... Enrico Costa, a cui il governo ha dato il via libera nell'ambito del dibattito per la conversione dellegge. L'odg chiede un impegno del governo a ritornare alla prescrizione prevista ...Sì definitivo dell'Aula della Camera al. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto. Durante e dopo la votazione ci sono state vibranti proteste dai banchi dell'opposizione, ma alla fine la seduta è stata tolta: la ... Decreto rave, via libera alla Camera dopo la bagarre nella notte tra insulti e dito medio Con 183 voti favorevoli, 116 contrari e 1 astenuto la Camera ha dato oggi il via libera definitivo al cosiddetto "decreto legge rave", con ...Sul filo di lana il Governo, utilizzando il discusso strumento dibattimentale, vince la battaglia alla Camera sul decreto contro rave, e che ripristina il carcere ostativo ...