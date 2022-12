Il decreto rave è legge tra le proteste della minoranza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - L'AulaCamera ha approvato in via definitiva il. I voti a favore sono 183, i contrari 116 e 1 astenuto. Il. Pochi secondi prima del voto, quando il presidente Fontana ha spiegato i motivi del ricorso alla 'ghigliottina', le opposizioni hanno rumorosamente protestato. Ogni deputato del Pd ha mostrato in Aula il testoCostituzione, una protesta simbolica contro le misure contenute nel provvedimento. L'esito del voto, con il via libera definitivo del, è stato invece accolto da un applausomaggioranza. Sono circa una cinquantina le assenze (tra cui anche quelle giustificate) tra i banchi delle forze che sostengono il governo. Prima del voto, il presidenteCamera Lorenzo ...

Poi grazie alappena approvato dopo cinque giorni, le stesse persone saranno libere di andare in giro a diffondere il virus non sapendo, tra l'altro, se di una nuova variante. Un ...AGI/Vista - Ilviene approvato con 183 voti a favore alla Camera tra le proteste dell'opposizione. Ecco il video. / WebTv Camera Decreto rave è legge, è scontro sulle norme No vax - Ultima Ora