Il Cosenza ha un nuovo portiere | affare fatto per Micai

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnrinforzo per ildi William Viali, che il prossimo 15 gennaio ospiterà il Benevento al San Vito Marulla. Si tratta delAlessandro, il cui ingaggio diverrà ufficiale a tutti gli effetti il prossimo 2 gennaio. Il direttore sportivo Gemmi ha chiuso dila trattativa con la Salernitana per l’estremo difensore mantovano che firmerà un contratto di sei mesi legandosi al club silano fino al 30 giugno 2023. Persi tratta di un ritorno in Calabria, dal momento che lo scorso anno ha vestito la maglia della Reggina. Un innesto di grande esperienza per i cosentini che si sono così assicurati le prestazioni di unche ha accumulato 189 presenze nel campionato cadetto con Bari, Sudtirol, Como, Reggina ...

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

