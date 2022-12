Il cammino Alife-Pietrelcina di Antonio per portare la ‘Fiaccola della Pace’ nella terra di Padre Pio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIlFiaccolaPace giunge agrazie al giovane pellegrinoDe Martinis di, già protagonistasalita sul Gran Sasso d’Italia per portarvi la BandieraPace sulla quale furono riportate tutte le intenzioni di Pace per l’Ucraina e nel mondo. Il 28 dicembre, partendo dall’AlberoPace di, in provincia di Caserta, il giovane pellegrino alifano, in compagniaBandieraPace, quale messaggero di Pace, si è messo inper raggiungere in data 29 dicembre 2022, alla vigiliaGiornata mondialePace del prossimo 1 gennaio 2023, ...