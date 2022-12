Il 2023 anno di rincari | le 20 mosse del governo per aiutare gli italiani

Orizzonte Scuola

...2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, potranno usufruire per l'e 2024 di un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e ...Quindi quest'il prefestivo del 31 dicembre viene pagato come un giorno normale e non dà diritto a un trattamento extra per il lavoratore. leggi anche Bonus Capodannoin busta paga, così ... 2023, sarà l’anno ricco di ponti anche per le scuole Roma, 30 dic. – (Adnkronos) – Arriva la fine dell’anno e sono sempre tanti quelli che non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle i dodici mesi appena trascorsi per andare incontro a un 2023 che ci si ...Un aumento che, afferma Assoutenti a LaPresse, si tradurrà in una spesa di 9,15 euro in più a pieno, per un totale – ipotizzando due pieni al mese – di 219,6 euro in più all’anno Tradotto… Leggi ...