Ida Platano sempre più innamorata del suo Alessandro | ormai lo pensa costantemente

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Idaha finalmente il cuore nello zucchero:al suoogni secondo! Finalmente il cuore di Idaè tornato a sorridere. Un lieto fine per la donna che in moltissimi aspettavano. Da tempoha lasciato nuovamente il programma e possiamo affermare, con non poche difficoltà. Dopo un matrimonio terminato ed un figlio da crescere, Ida aveva solo voglia di innamorarsi ancora. Nel programma cattura subito la sua attenzione Riccardo Guarnieri che per ben 5 lunghi anni diventa un vera ossessione. I due si prendono e si lasciano di continuo. Come sostiene la padrona di casa Maria De Filippi, per quanto possa essere ancora forte il sentimento che per tutti questi anni li ha fatti rincontrare, le differenze caratteriali non potranno mai portare al ...