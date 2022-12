Iachini | «Sampdoria devi crederci | la salvezza è possibile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le parole di Beppe, ex allenatore della, sulla situazione del club blucerchiato in Serie A Beppeha parlato della situazione in Serie A dellaa Il Secolo XIX. PAROLE – «Può salvarsi, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Sarà importante trovare continuità di risultati e ritrovare fiducia, entusiasmo, tornare a giocare senza paure. Mi è capitato spesso di subentrare in situazioni del genere, vedi lo stesso Sassuolo o la Fiorentina e poi di ripartire e salvarci con medie punti da Europa. So cosa succede, la pressione ti assale, rendi meno di come potresti. Per superare tutto questo, la testa è fondamentale. Tecnicamente la Samp ha buoni giocatori, ha tutto per poter risalire. Ma servirà un girone di ritorno di alto livello». L'articolo proviene da Calcio News 24.