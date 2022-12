(Di venerdì 30 dicembre 2022) Stagione di rilancio per il turismo in, con il Belpaese che si attesta fra le destinazioni privilegiatevacanze di. Secondo idi Fordwardkeys raccolti da Enit, infatti, il ...

ilmessaggero.it

Secondo i dati di Fordwardkeys raccolti da Enit, infatti, il periodo delle feste rivela grande fermento di viaggiatori. Dal 19 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, le prenotazioni aeree ...Siamo tornati ai flussi del 2018 e del 2019, quando l'isola registrò il boom di. Significa ...e per intessere rapporti di collaborazione internazionali Per quanto riguarda invece gli, ... I turisti stranieri e l’Italia, aumentano le prenotazioni di fine anno: i dati e le mete delle feste Giungono notizie confortanti sul turismo invernale nel modenese dall’indagine condotta dall’Ufficio Studi Lapam. Emerge che "le imprese del turismo, alloggio e ristorazione modenesi prevedono di assum ...Le violenze di Capodanno in piazza Duomo, la morte della piccola Diana, lo scudetto del Milan, la sparatoria ad Assago, l'evasione dal Beccaria: mese per mese, il riassunto di quanto è successo a Mila ...