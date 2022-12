“I miei anni ’80 con Vivienne Westwood e gli agnolotti surgelati serviti a Simon Le Bon”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ci vendevano anche il popper nel primo negozio dia Londra. Una sostanza stupefacente racchiusa in boccettini di vetro. Se la annusavi sballavi. Era legale e odorava un po’ di colla. Era il 1980 e dalle vetrine di King’s Road del primo store della stilista spuntavano chiodi di pelle, anfibi, scaldamuscoli di lana pieni di buchi, cappelli buffi e guanti senza dita come quelli della vecchietta che chiede l’elemosina nel film Mary Poppins. O come quelli che indosserebbe La mano della Famiglia Addams. Dentro era il caos: non come oggi. Apparentemente nessuna eleganza, colori dark e per chi entrava il senso di fare qualcosa di trasgressivo. Perché? Il punk contagiava tutti o quasi. Ovunque. Persino mia sorella. Chioma di due colori, minigonna di pelle, calze a rete rotte, orecchini a punta di lancia, maglietta strappata con scritte, ...