HONOR | OPPO e Vivo hanno in serbo novità dietro l’angolo

GizChina.it

, Motorola e Xiaomi dovrebbero entrare con decisione nel segmento degli smartphone pieghevoli anche al di fuori della Cina. E anche Huawei ,e vivo dovrebbero lanciare nuovi foldable nel ...... intanto tanti Auguri per un sereno 2023 dalla redazione di Cellulare Magazine ! Google Pixel 7 ProMagic4 Pro Huawei Mate 50 Pro Motorola Edge 30 UltraFind X5 Pro Samsung Galaxy S22 ... OnePlus Flip: la concorrenza per Samsung sta per aumentare Honor 80 Pro potrebbe approdare sul mercato in una nuova versione, questa volta dotato di schermo piatto e isola per la fotocamera ...È da tempo che si vocifera di come anche OnePlus stia preparando il suo ingresso nel mondo degli smartphone pieghevoli, in un settore dove sempre più aziende ne fanno parte. Tutto è partito principalm ...