Highlights e gol Atalanta-Az Alkmaar 0-1 | amichevole invernale 2022 VIDEO

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilcon glie i gol di-AZ0-1, match valido comedel 29 dicembre. La Dea in campo al Gewiss Stadium contro la formazione olandese che passa in vantaggio dopo pochi secondi con Evjen per una follia di Palomino e Sportiello. I nerazzurri vanno sotto all’intervallo, nella ripresa c’è la grande chance per il pari con Zapata su rigore, ma lo sbaglia. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

Sky Sport

L'Atalanta perde in casa 1 - 0 l'amichevole con gli olandesi dell'AZ Alkmaar. A segno nel primo tempo Evjen dopo 35 secondi, impattando al volo davanti all'area piccola il disimpegno sbagliato di