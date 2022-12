Highlights 2022 | le parole dell’anno

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Molte dellecomprese nel glossarioche sta per concludersi provengono dal mondo della cybersicurezza e degli attacchi informatici. Nel corso del, infatti, si è registrato un aumento a livello globale di attacchi informatici ai danni di aziende, istituti scolastici e sempre più spesso anche ospedali. LEGGI ANCHE>, com’è andato quest’anno dal punto di vista della sicurezza digitale Leche sta per concludersi Phishing: Sì, il termine deriva proprio dall’inglese “fishing“, cioé “pescare”. Si tratta di uno dei metodi più vecchi e tuttora utilizzati per entrare in possesso di dati personali per truffare qualcuno. Le vittime ricevono una e-mail costruita per fare in modo che sembri provenire da istituti finanziari o da ...