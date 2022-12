(Di venerdì 30 dicembre 2022) "In relazione alla comunicazione didelda parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per presunte modifiche unilaterali del prezzo di fornitura delle ...

Adnkronos

In una nota, il Gruppospiega di essersi "sempre attenuto alle norme vigenti" e di aver "rispettato gli impegni contrattuali con i propri clienti, proponendo rinnovi delle condizioni economiche ...In una nota, il Gruppospiega di essersi 'sempre attenuto alle norme vigenti' e di aver 'rispettato gli impegni contrattuali con i propri clienti, proponendo rinnovi delle condizioni economiche ... Hera: "Agm revoca provvedimento cautelare, riconosciuta correttezza operato" (Adnkronos) – “In relazione alla comunicazione di revoca del provvedimento cautelare da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per presunte modifiche unilaterali del prezzo di for ...