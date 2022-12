Ha firmato | dove vivrà | Cristiano Ronaldo ricoperto di soldi arabi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nonostante le smentite delle scorse ore,sta per diventare un nuovo calciatore dell'Al Nassr. Il portoghese ha scelto di chiudere la carriera ina Saudita,di: guadagnerà 200 milioni l'anno tra stipendio e accordi commerciali fino a giugno 2025, quando avrà 40 anni. Dopo aver rescisso il contratto con il Manchester United il mese scorso, CR7 ha dovuto sopportare la delusione del Mondiale con il Portogallo. Adesso intende continuare la carriera ina Saudita, o meglio ha deciso di smetterla con il calcio serio e di accontentarsi dei: in pratica con questa mossa si è definitivamente auto-escluso dalla discussione sul più grande di sempre, non è di certo lui alla luce del finale che ha scelto. A dare la notizia ...

