Grey’s Anatomy | arriva la notizia che farà felici gli appassionati storici della serie

Leggi su isaechia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) I fan di Ellen Pompeo e Patrick Dempsey, protagonistitv, potrebbero rivedere i loro beniamini recitare insieme in un nuovo prodotto televisivo. I due attori hanno interpretato per anni Meredith Grey e Derek Shepherd, unacoppie più amate del fortunato medical drama. Quando la Pompeo ha firmato per apparire in solo otto episodi nella diciannovesima stagione di, glihanno visto scemare le speranze di poterla rivedere insieme a Dempsey, come accaduto nella diciassettesima stagione. Sia lei che Patrick, ospiti al D23 Expo di Anaheim lo scorso settembre, avevano però rivelato di voler lavorare ancora fianco a fianco in futuro. Tutto ciò ha alimentato i pettegolezzi su una potenziale nuova ...