Grande Fratello Vip 7 | giorno 102 | commenti al live

Today.it

Fino all'altroieri Andrew Tate era famoso soltanto per essere stato un kickboxer. E per essersi fatto allontanare dalbritannico a causa di alcuni commenti sessisti. Poi, un paio di giorni fa, è diventato virale il suo s cambio di sfottò su Twitter con Greta Thunberg . Lui ha elencato all'attivista le ...La sua freddezza ha salvato la vita anche ai suoi passeggeri, ilMattia, di 26 anni e la ... per loro solo unspavento. IN QUOTA Ieri in mattinata intanto è intervenuto il Nucleo ... "Bugiarda, fatti caz*i tuoi!": urla e insulti nella casa del GF Vip, volano parolacce (video) Dal Gf Vip foto di Oriana, Giaele e Dana super hot. Le vippone hanno fanno impazzire il web con le loro scelte di stile: i décolleté protagonisti ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...