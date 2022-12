Grafico Paolo Fox 2023 per Ariete | le previsioni per il nuovo anno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) OroscopoFoxper i nati sotto il segno dell’. Come ogniledell’amato astrologoFox restano uno degli appuntamenti più amati e seguiti di sempre dagli italiani. Perché tenere a freno la curiosità è difficile. E le domande che si rincorrono sono sempre le stesse: come sarà il? Sarà migliore e buono per progettare grandi cose? Ci sarà qualche segno dello zodiaco più fortunato?Fox, come sempre, è in grado di dare tutte le risposte, di togliere ogni dubbio e anche questa volta, come una bella abitudine, ha presentato tutte le novità, quelle che ci sarnel corso dei prossimi 365 giorni. Con ledal punto di vista lavorativo e ...