Un'altra bella notizia per ilfemminile italiano: dopoLiti quasi a tempo pieno sull''LPGA Tour un'azzurra ha conquistato la carta piena per il Ladies European Tour. Si tratta di Alessandra Fanali, 17esima con 358 ...Finalmente un'italiana torna a giocare sull'LPGA Tour, il circuito difemminile più importante al mondo.Liti ha infatti conquistato una carta "quasi piena" per la stagione 2023 chiudendo in 38esima posizione le LPGA Q - Series giocate in Alabama. "Ho ... ... Golf, Roberta Liti: "La carta per il tour LPGA un'emozione bellissima e grandissima. Parigi 2024 Obiettivo già dall'anno scorso" Buone notizie dopo le 90 buche delle Final Qualifier a Murcia: oltre ad Alessandra Fanali carte (non piene) per altre tre azzurre.