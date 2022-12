Gli sponsor sulle maglie da calcio ci piacciono o no?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) C’è un aspetto interessante nella maniera in cui la moda ha concepito ledacome prodotto artistico: è quello di non rinunciare alla collocazione di una scritta al centro della divisa. Balenciaga, Gucci (che ha fatto una collabo con Palace), Supreme, Martine Rose hanno tutti in comune l’idea che una maglia danon possa essere privata di uno– nei loro casi, ovviamente, parliamo dei loro stessi brand. È un aspetto curioso perché racconta da un lato come glisiano entrati nell’immaginario collettivo quando si pensa a una maglia da, dall’altro sottolinea come la moda stessa guardi con apprezzamento a un elemento che, da commerciale, è diventato puramente estetico. Da Jägermeister a Sanson Il concetto diizzare le ...