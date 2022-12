Giulia De Lellis | ' viaggio della sfiga' | ' La mia valigia non ne vuole sapere di tornare' L' ultimo imprevisto

(Di venerdì 30 dicembre 2022)Dee ilsperanza . L'ex volto di Uomini e Donne è volata ai Caraibi per trascorrere una vacanza da sogno e festeggiare il Capodanno dall'altra parte del mondo tra le acque ...

Yahoo Notizie

Dee il viaggio della speranza . L'ex volto di Uomini e Donne è volata ai Caraibi per trascorrere una vacanza da sogno e festeggiare il Capodanno dall'altra parte del mondo tra le acque ...MANOPPELLO. A tre giorni dalla brutale aggressione avvenuta a Manoppello dove una donna è stata picchiata dal marito, l'assessore comunale alle Politiche SocialiDeinvita le donne vittime di violenza a denunciare. Giulia De Lellis conclude il viaggio della speranza: ma dove sono le sue valigie Vacanza alle Maldive senza vestiti, poco male per Giulia De Lellis, l'outfit "arrangiato" è da perdere la testa!Senza ...Una vera e propria beauty queen del mondo social che ci regala ispirazioni continue: cosa chiedere di più Dalle prime apparizioni in tv, quando corteggiava Andrea Damante nel salotto di Uomini e Donn ...