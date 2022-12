Giovanni Pezzoli | comunicata la data dei funerali

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) BOLOGNA – Per chi volesse partecipare per un ultimo saluto al batterista degli Stadio, morto ieri sera all’età di 70 anni, è stato comunicato che isi svolgeranno lunedì 2 gennaio alle ore 14,30 a Bologna, presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova, in via Jacopo della Lana 2. In queste ore si stanno rincorrendo sui social gli attestati di stima e le manifestazioni di cordoglio da parte di numerosi esponenti del mondo della musica. Ad esempio Roberto Gualdi, batterista di Pfm e Roberto Vecchioni, ha scritto questo post su Facebook: “C’è stato un tempo che volevo essere. Mi misi a fumare anch’io le Phillip Morris perché avevo visto che le fumava lui. Credo fosse il 1985 e gli Stadio vennero a Suonare a Savona ed io riuscii a conoscerlo e parlare un po’ con ...