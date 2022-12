Giornata nazionale dei figli d’Italia | la proposta di un senatore di FdI

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tra le ultime proposte di legge dell’anno depositate in Parlamento, anche una che punta a istituire la “dei”. A presentarla, il 28 dicembre scorso, ilAndrea De Priamo (FdI). Si tratterebbe di un ddl non presentato nella scorsa legislatura. Il provvedimento, di cui non è ancora disponibile il testo, non è stato per il momento assegnato a nessuna commissione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.