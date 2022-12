(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dall'Iraq alla Siria passando per la Russia e il Messico, soprattutto inma anche in pace, dal 2003 sono stati uccisi nel mondo quasi 1.700. Un bilancio pesante denunciato da ...

Agenzia ANSA

...di Kiev ha definito "uno dei più massicci attacchi missilistici di Mosca dall'inizio della". ... la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova augurava ai"calore, fede e ...La curva dei numeri mostra, in seguito, una relativa stasi, poi torna a salire nel 2022 con 58uccisi contro i 51 dell'anno precedente, a causa dellain Ucraina. Otto... Giornalisti in guerra, 1.700 morti negli ultimi 20 anni - Mondo Dall'Iraq alla Siria passando per la Russia e il Messico, soprattutto in guerra ma anche in pace, dal 2003 sono stati uccisi nel mondo quasi 1.700 giornalisti. (ANSA) ...Il giornale web ‘focusonafrica’ pubblica un appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti perché raccontino gli orrori in Congo ...