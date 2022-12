Gianni Morandi totalmente senza vestiti | commenti a valanghe

il Resto del Carlino

Non mancano poi bonus e malus più divertenti e ironici, come i trenini del pubblico, la celeberrima 'scapezzolata' o il batti cinque con. Tutti i big in gara sembrano aver raccolto la ...Il motivo è sempre: è la stessa location utilizzata per L'isola di Pietro , la fiction con protagonistache è andata in onda su Canale 5 e ha avuto un grande successo Purché finisca ... Da Morandi a Moro fino ad Alice Ecco i concerti in arrivo nel 2023 Le principali date dei live in agenda alle Muse e al PalaPrometeo di Ancona e a Senigallia. Sul palco anche Ron, Marco Masini ed Ermal Meta: è già partita la caccia ai biglietti ...Con Sanremo 2023 è tornato anche il FantaSanremo, il gioco che negli ultimi due anni di festival ha fatto impazzire i social. Tutti ci ricordiamo le immagini di Amadeus che fa le flessioni sul palco i ...