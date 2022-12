GF Vip 7 | è guerra aperta tra Antonino e Donnamaria | “Para*ulo senza pal*e!”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nelle ultime ventiquattro ore nella Casa del Grande Fratello Vip 7 sono scoppiate numerose liti e anche i due “nemici” storici di questa edizione, ovvero EdoardoSpinalbese, ne hanno approfittato per affrontarsi a muso duro. Ancora una volta il motivo della lite sono state le accuse reciproche di non parlare in faccia e anzi di approfittare di ogni occasione per parlare alle spalle. GF Vip news,Spinalbese ed Edoardoai ferri corti QuandoSpinalbese ha accusato Edoardodi sparlare degli altridire loro in faccia le cose che realmente pensa, il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha rinfacciato all’hairstylist il suo comportamento con le donne; in primis con Oriana Marzoli, che ha scaricato da un giorno ...