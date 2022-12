Gf Vip 7 | bufera nella Casa | Patrizia Rossetti sbrocca contro Antonino Spinalbese Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tensione alle stesse all’interno delladel Gf Vip 7. Ieri sera è scoppiato il caos tra numerosi Vipponi, dando il via ad un vero e proprio tuttitutti. In una delle liti, protagonisti. L’hair-stylist ha accusato ladi essere falsa e di parlare alle spalle: Semplicemente se io vedo una persona che parla dietro per te è normale, tu parli male dalla mattina alla sera da quando sei entrata qui dentro. Sei stata tre giorni a rompere i cog*ioni su Daniele. Ad una certa cosa è successo? Ti lamentavi di tutto quello che faceva Daniele. Continuavi a parlare di Daniele. E ancora: Hai parlato male anche di Micol. Non fare la furba che dici che non parli male delle persone.non ha ...