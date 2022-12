Agenzia ANSA

A Marktl, citta' natale dell'ex Papa Benedetto XVI, i fedeli rendono omaggio e pregano per lui. La salute dell'ex pontefice 95enne e' peggiorata nell'ultima settimana, secondo il Vaticano. 30 dicembre ...... toccando anche la, Paese natio del Papa emerito. Secondo la stampa tedesca, Benedetto XVI ... il cardinale di Washington Wilton Daniel Gregory , la cui Arcidiocesi unisce le sueper ... Germania, preghiere per Benedetto XVI nel suo villaggio natale di Marktl - Mondo Papa Francesco ha chiesto di pregare per il suo predecessore: “È molto malato”. Una nota della Santa Sede conferma che “nelle ultime ore si è verificato un ...Le condizioni di Benedetto XVI restano gravi, ma stabili: Joseph Ratzinger avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale dopo Natale ...