Georgina Rodriguez attaccata per il suo costoso regalo di Natale a Cristiano Ronaldo | “Questo tipo di atteggiamento è la pornografia più cruda”

Calciomercato.com

Commenta per primo Il regalo di Natale dia Cristiano Ronaldo è notizia di dominio pubblico: una Rolls - Royce Dawn con cambio a 8 marce e in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, dal costo di 345mila euro .Cristiano Ronaldo e la sua compagnasono alla ricerca di personale per lavorare nella nuova casa acquistata in Portogallo. Il cinque volte pallone d'oro ha infatti acquistato la villa più costosa del Portogallo, a ... Che attacco a Georgina per Ronaldo: 'Immorale e pornografico!'. FOTO! Il costosissimo regalo di Natale fatto da Georgina Rodriguez al compagno Cristiano Ronaldo ha scatenato molte polemiche diventando anche oggetto di ...Georgina Rodriguez compagna attenta e premurosa. Per questo Natale la modella e influencer non ha solo regalato a Cristiano Ronaldo una costosa Rolls Royce, arricchendo così la sua collezione di autom ...