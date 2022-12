Gatekeeper | il pericolo è stato sventato da Apple | siamo davvero al sicuro adesso?

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una delle falle più gravi che la Mela ha dovuto trattare è stata finalmente corretta, seppur qualcuno sia ancora scettico riguardante la sua totale scomparsa. Ecco, dunque, di quale grande problema stiamo parlando. La comparsa di bug, glitch e fallese è una delle piaghe più dannose che ogni azienda tech è costretta ad affrontare. I rimedi al riguardo sono senza dubbio differenti e, nella maggior parte dei casi, molto utili al fine di contrastare quello che potrebbe essere un errore madornale che in realtà non dovrebbe esistere. Per fortuna intervengono subito, ragione per cui non è necessario preoccuparsi. Bisogna conoscere a fondo il problema per correggerlo – Computermagazine.itDa qui capiamo come maiabbiarisolto una vulnerabilità che gli hackers avrebbero potuto sfruttare per distribuire malware su dispositivi ...