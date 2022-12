Gazzetta del Sud

Una ferita all'addome e a una gamba dopo l'aggressione da parte di un orso: è vivo per miracolo un 33enne residente nelche mercoledì scorso è stato protagonista di un'esperienza terribile, da cui si è salvato grazie al suo cane che stava portando a passeggio. E' accaduto lungo i tornanti della Provinciale ...Una ferita all'addome e a una gamba dopo l'aggressione da parte di un orso: è vivo per miracolo un 33enne residente nelche mercoledì scorso è stato protagonista di un'esperienza terribile, da cui si è salvato grazie al suo cane che stava portando a passeggio. E' accaduto lungo i tornanti della Provinciale ... Frusinate, azzannato da un orso mentre passeggia: 33enne salvo per miracolo grazie al suo cane Una ferita all'addome e a una gamba dopo l'aggressione da parte di un orso: e' vivo per miracolo un 33enne residente nel Frusinate che mercoledi' scorso e' stato protagonista di un'esperienza terribil ...L’uomo si è trovato faccia a faccia con un orso che lo ha aggredito dapprima con una zampata e poi con un morso all’addome.