Freestyle | Italia | i convocati per la nuova sessione di allenamenti a Livigno

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Breve periodo di allenamento per l’dello slopestyle freeski in attesa dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. Un accordo tra il direttore tecnico Bartolomeo Pala e il responsabile del settore dedicato alla Sfera di Cristallo Valentino Mori ha generato una cinque giorni di, la seconda in un ristretto arco di tempo. In particolare, da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio saranno tre glini che si cimenteranno nella settimana a. Si tratta di Leonardo Donaggio, Miro Tabanelli e Renè Monteleone, che sono appena rientrati dalle gare di Copper Mountain (Big Air), negli USA., idell’dello slopestyle in preparazione aL’obiettivo è di presentarsi in forma nelle competizioni che andranno in scena ...